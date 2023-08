Inter | accordo con il Bologna | Arnautovic si avvicina al ritorno in nerazzurro

Calciomercato, Arnautovic più vicino: i dettagliLe due società sono al lavoro per trovare l'per il trasferimento dell'attaccante classe '89, arrivato a Bologna due estati fa per circa 6 ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO... aveva infatti annunciato di non voler prolungare l'che lo lega alla squadra di Parigi fino ... ACHRAF HAKIMI 68 milioni di euro Dall'al Psg Estate 2021 E' lui il terzino destro più ...

Romano: “Arnautovic-Inter, c’è l’accordo da settimane. Passi avanti col Bologna” fcinter1908

Il centrocampista serbo ha lasciato in questi minuti l'hotel milanese in cui ha alloggiato negli ultimi giorni ...Inter Arnautovic – Nuovi sviluppi nella trattativa che potrebbe portate Marko Arnautovic a rivestire la maglia dell’Inter. Come spiegato da Sky Sport, i nerazzurri hanno presentato un ulteriore offert ...