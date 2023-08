Indignarsi per Musk e Zuckerberg è tafazziano. Il problema della sinistra sono i cazzotti

...cui si scatenano le guerre attuali, che "i nostri governanti hanno l'arroganza di spacciare come missioni di pace"; sottolinea il peso delle parole, la capacità e l'importanza di. Il ...'Arriva all'ora di pranzo dal ministero dell'ambiente l'avviso: abbiamo trenta giorniopporci ... Manon serve a niente. Moratoria subito. Non c'è altra strada'.La democrazia,quanto scalcinata, da sempre incarna l'amabile ed amaro paradosso di dover dare ... hanno tutti il diritto di non essere d'accordo e ditra quanti nelle parole di De ...

Indignarsi per Musk e Zuckerberg è tafazziano. Il problema della ... L'HuffPost

C’è da credere che se i due avessero deciso di sfidarsi al gioco degli scacchi le reazioni sarebbero state meno virulente. È probabile che se ad autorizzare ...Lettera a Riccardo Laganà. Messaggio ad un amico andato via senza salutare. "Perché non bisogna mai smettere di indignarsi”.