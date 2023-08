Indagata | trovata la madre di Taranto | chi è e come sta il piccolo

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) È stataper abbandono di minore la giovane di 23 anni di origine georgiana che la mattina di sabato 12 agosto aha abbandonato il proprio figlio, vicino a un cassonetto dei rifiuti. Grazie a un passante che stava portando a passeggio il cane, attirato dai vagiti, ilè stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Santissima Annunziata dove è stato ricoverato nel reparto di neonatologia. Il bambino, trovato in una busta e avvolto da una coperta con accanto un peluche, si trova in buone condizioni. Grazie alle immagini della videosorveglianza la polizia è riuscita a identificare la donna che è stata portata in ospedale per essere sottoposta a controlli medici. Il, dal peso di 3 chili e al quale il personale sanitario ha dato il nome di Lorenzo, è attualmente ricoverato in ...