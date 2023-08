Inchiesta Cemento Capitale | il sacco di Roma est | così la politica ha ceduto alla speculazione dei privati

Leggi su tpi

(Di domenica 13 agosto 2023) Per capire dove sorgerà la curva nord del nuovo stadio di proprietà della A.S., progettomano, occorre bussareporta dell’abitazione di Flavio Fianco. Siamo in una strada che sorge alle spalle di via dei Monti Tiburtini, nel quadrante sud-est dellache comprende l’ospedale Pertini, la stazione Tiburtina e il quartiere popolare di Pietralata. Flavio è uno dei residenti che oggi rischiano l’esproprio della casa e che accompagna TPI lungo il percorso di 14 ettari in cui è prevista la realizzazione del nuovo stadio della. Una partita finanziaria per cui il presidente giallorosso, il magnate statunitense Dan Friedkin, sarebbe pronto a investire 530 milioni di euro, ottenendo in cambio da parte del Comune diil diritto di superficie su terreni pubblici e la ...