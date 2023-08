Incendio all’Urania di Senago | la relazione dell’Arpa | “Nessuna criticità per l’aria”

(Di domenica 13 agosto 2023)alla Urania Color di, l’Arpa riferisce che “non sono state rilevate” né perné per l’acqua. A distanza di due settimane il Comune ha pubblicato ladell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.alla Urania di: “rilevata” Sono passate esattamente due settimane dall’alla Urania di, ...

Unsi è sviluppatoColor di Senago, azienda del Milanese specializzata nel settore della zincatura elettrolitica. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco di Milano per spegnere ...... quando l'incidente ha dato il viae causato loro le ... L'ha colpito l'aziendaColor srl e una colonna di ...Unsi è sviluppato oggi, dopo le 13,Color srl di Senago, azienda del Milanese specializzata nel settore della zincatura elettrolitica. In via Togliatti è in corso l'intervento dei ...