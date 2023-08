Incendi alle Hawaii | il bilancio sale a 93 vittime

(Di domenica 13 agosto 2023) E' salito ad almeno 93 morti ildegliche hanno devastato l'isola di Maui, nelle: lo ha reso noto il governatore dello Stato, Josh Green, come riporta Sky News. . 13 agosto ...

E' salito ad almeno 93 morti il bilancio degliche hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii: lo ha reso noto il governatore dello Stato, Josh Green, come riporta Sky News. . 13 agosto 2023Hawaii: "Perchè nessuna allerta". Aumenta il numero delle vittime: ora sono 80 Hawaii, almeno 53 i morti per gliHawaii in fiamme. Morti, dispersi ed evacuati. Numerosi i ...Oltre 2.200 strutture sono state danneggiate o distrutte quando l'incendio ha devastato Lahaina. È di 89 morti il bilancio aggiornato delle vittime neglisull'isola di Maui, nell'arcipelago delle Hawaii. Lo ha riferito alla stampa il governatore dello Stato, Josh Green. "Sono stati contati 89 decessi - ha detto - e il numero continuerà a salire ...

Incendi alle Hawaii, sono 89 le vittime accertate. Il peggior bilancio in 100 anni negli Stati Uniti RaiNews

Aumenta il numero di vittime degli incendi alle Hawaii, ma crescono anche le polemiche sulla mancata prevenzione e sulla cattiva gestione ...Aumenta il numero di vittime degli incendi alle Hawaii, ma crescono anche le polemiche sulla mancata prevenzione e sulla cattiva gestione dell'emergenza, che hanno portato all'apertura ...