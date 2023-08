In strada spunta una scritta antipatica ma sincera contro gli egocentrici | Pensi che tutto giri intorno a te? Sappi che

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 13 agosto 2023) Sul muro incompare unaalquanto- ma giusta, diretta agli: ecco cosa recita Sono innumerevoli e di varia natura le scritte che si possono trovare insui muri. Questo fenomeno è comune in molte città e può includere ad esempio i graffiti: molti artisti realizzano murales e opere su pareti e superfici visibili. Questi possono essere sia disegni autorizzati che illegali. Lungo le vie si trovano spesso manifesti pubblicitari sotto forma di scritte che promuovono prodotti, servizi, eventi o iniziative locali. Lo stesso vale per alcuna segnaleticale (essenziale, d'altro canto, per guidare i conducenti e i pedoni in modo sicuro attraverso il traffico). Tali indicazioni forniscono regole fondamentali. A volte vengono affisse scritte che ...