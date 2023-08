Laha reintrodotto il lavoro obbligatorio come forma di punizione penale nel 2017. Più di 26.000 detenuti nelle carceri del paese stanno svolgendo lavori forzati per 1.700 organizzazioni ..."La lotta dell'Ucraina e le pesanti perdite in combattimento sono in parte dovute alle posizioni difensive, alle trincee e ai campi minati che laha costruito nel corso dei mesi, così come ...I Nothing But Thievesla data di Milano con un nuovo concerto il 27 Febbraio 2024 al Fabrique che si aggiunge ... incluso Regno Unito, Australia,, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia.

In Russia raddoppiano le entrate dai lavori forzati dei detenuti Globalist.it

Le entrate del bilancio federale della Russia derivanti dal lavoro forzato sono più che raddoppiate dal 2016 al 2022, ha riferito venerdì il ministero delle Finanze.