... sono infatti destinatari dell'80% delle risorse le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,,... o comunque non andarela potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Gli impianti,......(2.600), Emilia Romagna (1.023), Piemonte (704), Veneto (533), Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Sardegna. Nessun posto per la mini call veloce in Umbria, Calabria, Basilicata,, ......pomeriggio si sono registrate di tre ore sul lato italiano per gli automobilisti diretti... Traffico intenso ma scorrevole invece sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa, ...

In Campania oltre 120 scuole senza preside, l’emergenza si tampona con i reggenti. I sindacati protestano Orizzonte Scuola

Ferragosto 2023 ricco di eventi e sagre in Puglia Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria. Ecco gli appuntamenti da non perdere.L'estate riaccende l'emergenza carceraria e ripropone i termini di una questione di politica giudiziaria che da tempo attende riforme non più rinviabili. Lo dimostrano anche le ...