In arrivo la stangata post vacanze | per le famiglie italiane in arrivo una serie di pesanti rincari

Ormai è chiaro che la riduzione dei listini al dettaglio abbia un impatto enorme sulle tasche della collettività, così come ridurre la spesa di 155 euro non risolva totalmente lain..."Gli italiani devono prepararsi ad unaautunnale causata dai forti incrementi di prezzi e tariffe in diversi settori, ma c'è una novità', afferma il presidente Furio Truzzi. Il prossimo ...I RINCARI - L'associazione ha analizzato alcune voci di spesa. E già sui costi che affrontiamo ogni giorno, lancia l'allarme: 'Oggi i prodotti alimentari nel loro insieme costano il 10,7% in più ...

Prezzi, Assoutenti: "In arrivo stangata d'autunno" Adnkronos

Con l'arrivo dell'autunno aumenterà la spesa per le famiglie a causa del rincaro dei prezzi. Ecco quali saranno i settori in cui le famiglie spenderanno di più.L'estate 2023 porterà un'improvvisa ondata di aumento dei costi alimentari che si abbatte come un vero e proprio tsunami sulle tavole degli italiani durante il pranzo di…