IN ? Inter a Ferrara con un’assenza non da poco! Le ultime novità

(Di domenica 13 agosto 2023) L’è partita perin vista dell’amichevole di questa sera ma a far parlare è un assenza di non poco conto! Si tratta di un indizio di mercato? Leda-News.it. ASSENZA ? L’sta raggiungendoper l’amichevole da giocare questa sera con l’Egnatia. A far parlare è peròdi non poco conto. Come appreso da-News.it, non prenderà parte all’impegno e non è partito con i nerazzurri Robin Gosens, uomo mercato delleore. Il tedesco è vicino al trasferimento all’Union Berlino per 15 milioni di euro e l’non vuole rischiarlo.-News -notizie e calciomercato- Il presente ...

Oggi domenica 13 agosto 2023 va in scena l'ultima delle amichevoli estive dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi affronta l'Egnatia alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il match contro il club albanese, che sarà visibile in diretta su Sky Sport, Now TV e Dazn, servirà ...

GdS - Ferrara accoglie l'Inter: oltre 10mila biglietti venduti per l'amichevole di domani Fcinternews.it

