Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione sulla ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Questa volta a prendere carta e penna per scrivere una lunga lettera al governatore Stefano Bonaccini è la premier, Giorgia Meloni, dopo che in più occasioni il presidente del Pd si è lamentato del mancato arrivo dei fondi sul territorio. Dopo l'alluvione «non ho avuto modo di leggere da parte Sua alcuna parola di sostegno» alle azioni del governo, «anzi. Ho letto che lei, nella sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino ad oggi "neanche un euro"», scrive la premier. A stretto giro Bonaccini replica, confermando la sua posizione e chiedendo un incontro.