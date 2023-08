Ilary Blasi si presenta in discoteca vestita così | oltre la provocazione | Guarda

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di vacanze in Sardegna, per, che raggiunge l'isola dopo qualche giorno trascorso a Cortina d'Ampezzo, sulle Dolomiti. Un volo per Porto Cervo per l'ex di Francesco Totti, che si concede una serata ininsieme al suo Bastian Muller, il compagno tedesco con cui non c'è nessuna crisi, al contrario di quanto si vociferava negli ultimi giorni. La coppia è andata a ballare al Phi beach, uno dei locali più noti della zona: serata gremita ed esclusiva. Ma tutti gli occhi erano per lei, per, la conduttrice (non confermata) dell'Isola dei Famosi. E perché mai? Presto detto: l'outfit scelto per l'occasione era davvero clamoroso, impossibile non notarla. Super-provocante e sensuale nella tutina firmata Yves Saint Laurent, che la fasciava in bianco e in rosso lasciando ...

Leggi Anchein montagna è con Bastian Muller: foto d'amore Dopo la Sardegna con gli amici,è partita per Cortina dove l'ha raggiunta anche Bastian Muller . Tra loro si parlava di crisi ma ...Ebbene sì: non c'è estate dove i protagonisti non siano Francesco Totti e. Da oltre un anno infatti prosegue tra i due la battaglia legale in vista del divorzio . Tra affidamento dei figli, divisione dei beni e sparizione dei famosi orologi Rolex, è finalmente ..."Volano stracci" trae Francesco Totti . Così, le ultime indiscrezioni sulla ex coppia lascerebbero presagire "fulmini e saette" in attesa del 20 settembre, quando i due torneranno ad affrontarsi in Tribunale. ...

Ilary Blasi in Sardegna con Bastian, l'outfit superhot (già indossato da Annalisa) divide i fan: il prezzo da leggo.it

I vip scappano dal caldo e si rifugiano in montagna per qualche giorno di refrigerio. Dopo la tappa sulle spiagge più belle per fare il pieno di sole, sono in molti quelli che cercano un po' di frescu ...La prossima udienza è stata fissata per il 20 settembre, ma le cose tra la conduttrice tv e l'ex calciatore parrebbero davvero mettersi male. Francesco Totti sarebbe intenzionato a dimostrare di non a ...