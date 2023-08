Leggi su periodicodaily

(Di domenica 13 agosto 2023) è la bevanda più diffusa nel mondo dopo l’acqua. Si può gustare in vari momenti della giornata e presenta diversi benefici naturali. Simbolo dell’ospitalità in Cina, Giappone o Maghreb, è un’ alternativa al caffè. Andiamo a conoscerne le origini, la produzione, la raccolta e come si prepara. E anche i suoi benefici. Origini Il