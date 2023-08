Il saluto di Roberto Mancini su Instagram

18.55 Mancini: "Dimissioni scelta personale"Mancini affida a Instagram i suoi saluti agli azzurri: "Le dimissioni da ct della Nazionale ...e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che ...Lo scriveMancini , dopo l'addio all'azzurro, con un post su Instagram. "Ringrazio il presidente federale, Gabriele Gravina , per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc .e ...Commenta per primoMancini , CT dimissionario della Nazionale Italiana, si è così espresso su Instagram ...e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi ...

Roberto Mancini: 'Dimissioni una mia scelta personale TGLA7

Roberto Mancini si è dimesso questa domenica 13 agosto dall ... Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori ...Dopo la dimissioni da ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha scritto su Instagram spiegando ... insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi ...