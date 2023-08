Il referendum in Ohio | l’aborto fra stati e livello nazionale

Ingraham ha continuato asserendo che i conservatori dovrebbero "esserne orgogliosi", e ha espresso queste parole subito dopo la recente sconfitta dei conservatori nelinche avrebbe ...Ilinha fallito in buona misura per l'energia creatasi dopo la revoca dell'aborto al livello nazionale . Con una coalizione che include principalmente consensi di democratici ma ...La Ingraham ha espresso queste parole subito dopo la recente sconfitta dei conservatori nelinche avrebbe modificato la costituzione statale. La misura avrebbe innalzato la soglia da ...

IL REFERENDUM IN OHIO: L'ABORTO FRA STATI E LIVELLO ... GLI STATI GENERALI

“Il rovesciamento di Roe Vs. Wade è il più grande risultato ottenuto dal movimento conservatore dalla fine della guerra fredda”. Con queste parole, Laura Ingraham, una delle stelle di Fox News, la ret ...In Ohio è fallito il referendum proposto dai GOP per alzare la soglia per approvare qualsiasi referendum costituzionale.