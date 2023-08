Il record di Draghi | boom di debiti per le famiglie durante il suo governo

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Cresce l'indebitamento medio delle, sempre più impoverite dall'aumento del costo della vita. Una crisi figlia del, visto che lo studio della Cgia di Mestre si riferisce ai dati fino al 31 dicembre 2022: a quella data l'importo medio dell'indebitamento per nucleo famigliare presente in Italia è salito a 22.710 euro. Complessivamente lo stock deibancari in capo a tutte leitaliane si è attestato sul livellodi 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5 per cento rispetto al 2021. Ma l'associazione, a seguito di questi risultati, segnala un altro rischio: la recrudescenza dell'usura. Sebbene il numero delle denunce alle forze dell'ordine di questo reato, sottolinea Cgia, sia «da tempo in calo, non è da escludere che l'incremento dei ...