Il Real dei giovani stende il Bilbao | Bellingham subito decisivo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Un ricambio generazionale importante per ilMadrid di Ancelotti che è sceso in campo contro ilcon una rosa molto giovane Un ricambio generazionale importante per ilMadrid di Ancelotti che è sceso in campo contro ilcon una rosa molto giovane. Età media di 24,7 anni con Modric e Kroos in panchina dopo la cessione di Benzema e l’infortunio occorso a Courtois.ma terribili perché la banda dei blancos si è imposta alla prima giornata contro l’Athletic per 2 a 0 con le reti di Rodrygo e