, morto Berlusconi, cosa cambierà in Forza Italia Cambierà tutto e non cambierà niente. ... la sopravvivenza di Forza Italia dovrebbe essere affidata, in assenza di unmonarca, alla ...... l'exRafa Benitez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato del futuro di Gabri Veiga: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google,...... accompagnato da un altro che sembrava dovesse divenire ilAntonio Cabrini strappandolo alla ... quindi pensare che l'arrivo di un dirigente esterno che ha fatto tanto acon l'arrivo di uno ...

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia tra croci e delizie: il focus ilmattino.it

Il precampionato di Raspadori è stato deludente, non ha infatti segnato ed ha faticato a trovare una posizione ideale nello schieramento del Napoli ...Dopo una lunghissima trattativa, ora sono arrivate le firme: Brenno, portiere brasiliano, è un nuovo acquisto del Bari.