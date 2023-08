Il Napoli vuole bloccare la Stellina di Serie A | primo contatto

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilè attivissimo sul calciomercato in queste ore: De Laurentiis è già pronto aladellaA Dopo un mese di silenzio, il calciomercato delsi è infiammato all’improvviso con due colpi e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. La sessione estiva si era aperta con l’addio di Kim Min Jae, che si è accasato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria da 55 milioni di euro da parte del club bavarese. A sostituirlo è arrivato Natan dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro che ha ereditato dal sudcoreano anche la maglietta con il numero tre. Dopo Natan, in poche giorni, è arrivato anche l’acquisto di Jens Cajuste dallo Stade Reims per una cifra di circa 12 milioni di euro. Il centrocampista svedese sarà chiamato a sostituire ...