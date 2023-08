Il Napoli si tiene stretto Osimhen | rinnovo fino al 2026

Leggi su 11contro11

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilsono destinati a continuare il loro matrimonio. In serata sono arrivate le conferme suldel nigeriano con i Campioni d’Italia. Una bella notizia per il popolo partenopeo, che non aspettava altro., per ildimanca solo la firma Atteso da parecchio, ma adesso manca solo l’ufficialità: Victorfirmerà ilcon ilal. La notizia è stato riportata da Gianluca Di Marzio a Sky Sport in questa serata. La più attesa dal popolo napoletano che quest’estate ha avuto paura di perdere il suo bomber, visti i corteggiamenti dall’estero. Una mossa che arriva ormai con il campionato alle porte, ma che conferma un...