Il Milan è pronto | 4-2 al Novara In gol Chukwueze | Okafor | Calabria e Colombo

...e insacca il suo primo gol con la maglia del. Al 15' Romero da sinistra mette forte e teso al centro, ancora Chukwueze che però trova la gran parata del portiere, e sulla ribattuta è...Ilmanda in archivio il suo precampionato con una vittoria per 4 - 2 nell'amichevole contro il ... poi sfiora il raddoppio e sul tap - in si fa trovarelo svizzero classe 2000. Dopo mezz'...Ila iniziare la nuova stagione con tante novità e un Leao che vuole essere decisivo in Serie A Ila iniziare la nuova stagione con tante novità e un Leao che vuole essere ...

Milan-Novara 4-2, gol e highlights dell'amichevole: segnano Chukwueze e Okafor Sky Sport

Pare tutto ormai pronto per la cessione di Fodé Ballo-Touré dal Milan in direzione Bundesliga. Il terzino ha ormai raggiunto l'accordo.Il Milan è pronto a iniziare la nuova stagione con tante novità e un Leao che vuole essere decisivo in Serie A Il Milan è pronto a iniziare la nuova stagione con tante novità e un Leao che vuole ...