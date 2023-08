Il marito di Michela Murgia | “Tra noi niente di sessuale | ecco cosa ci legava”

IldiMurgia ha anche raccontato: "Aveva deciso tutto: è riuscita a fare le cose che voleva, come voleva. È impressionante questo controllo lucido fino all'ultimo. Gli ultimi giorni ha ...Al primo incontro, non si sentì intimidito dalla scrittrice: "Era la prima volta chefaceva teatro professionale e io mi occupavo tanto del training, gli esercizi che si fanno prima. Per fare ...... insieme hanno condiviso i mesi più duri della battaglia diMurgia contro il cancro, male che se l'è portata via nella notte di San Lorenzo. E ora lui, Lorenzo Terenzi , suo, attore e ...

Lorenzo Terenzi, il marito di Michela Murgia: «Mi chiese di sposarla quest’anno a Pasqua. Tra noi intima... Corriere della Sera

Si sono svolti ieri i funerali di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa a 51 anni a causa di un tumore. Meno di un mese fa aveva sposato, in articulo mortis, Lorenzo Terenzi. I due erano da tempo ..."Aveva deciso tutto: è riuscita a fare le cose che voleva, come voleva. È impressionante questo controllo lucido fino all’ultimo: il motore è l’amore", racconta al Corriere della Sera ...