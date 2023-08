Il Mancio non ha resistito alle sirene dell’Arabia Saudita

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023) Per Roberto Mancini, secondo quanto riferisce il quotidiano Libero, il primo giornale ad aver annunciato in esclusiva la notizia delle dimissioni, poi confermate dalla Figc, è pronto un contratto triennale comenatore della nazionale. Lo riporta la stampa araba a poche ore dall’annuncio delle dimissioni del tecnico jesino da ct dell’Italia. Il quotidianoAl-Sharq Al-Awsat, aggiunge Libero, ha confermato che la decisione di Mancini è arrivata dopo il suo accordo con Yasser Al-Mishal (nella foto), presidente della Federcalcio, per guidare la nazionale