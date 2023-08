Il gioco millenario degli scacchi tra Imperatori | Papi | Sacri Ordini e Artisti

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilè da ascriversi tra i passatempi più antichi dell’intera storia dell’umanità nell’era cristiana. Gli studiosi ne rimandano l’origine all’India del VI secolo dopo Cristo. Attraverso la Persia, tale intelligentegiunse anche in occidente trasformando in svago uno dei ricorrenti motivi di belligeranza di tutti i tempi, con le guerre tra teste coronate di regni antagonisti. Un gruppo armato dunque, deve difendere attraverso mosse che richiedono esercizio mentale ed ingegno, i propri regnanti da un gruppo nemico. Durante i suoi quasi 1.500 anni di storia glisono stati giocati in moltissimi modi, da un semplice passatempo sono arrivati ad un vero e proprio sport intellettuale. Come documentato storicamente anche attraverso reperti archeologici, si dimostra che gli ...