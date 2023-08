Il Fermilab di Chicago | “Abbiamo scoperto una nuova forza della natura”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 13 agosto 2023) Un gruppo di scienziati americani disostiene di essere vicino a scoprire l’esistenza di una. I ricercatori avrebbero individuato ulteriori prove che le particelle subatomiche, chiamate muoni, non si comportano nel modo previsto dall’attuale teoriafisica subatomica. Lo scrive il sitoBbc, secondo cui gli scienziati ritengono che unasconosciuta potrebbe agire sui muoni. Saranno necessari ulteriori dati per confermare questi risultati, ma se fossero verificati, la scoperta potrebbe segnare l’inizio di una rivoluzione in fisica. Aldil’annuncio di unascoperta scientifica. Foto Ansa/Epa/La ...