Il commento di Gianni Alemanno sull' addio di Saviano a Michela Murgia

La7.it - L'ex sindaco di RomaAlemanno , ospite di In Onda su La7 sabato 12 agosto, ha commentato il saluto di Roberto Saviano alla scrittrice Michela Murgia : " Che Michela Murgia sia stata ...'Tina esi esprimono con toni diversi, ma entrambi pensano che tu non sia pronta per innamorarti', era stato ildi Maria De Filippi. Era durato invece quattro mesi il percorso del ...Vattimo, in un colloquio personale, attovagliato a un tavolo di ristorante a Torino durante i miei anni universitari, definì quelle di Chesterton "boutades". Non mi convinse. Io penso che il ...

L'addio a Michela Murgia, il commento di Gianni Alemanno La7

L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ospite di In Onda su La7 sabato 12 agosto, ha commentato il saluto di Roberto Saviano alla scrittrice Michela Murgia: "Che Michela Murgia sia stata contro questo ...Strage di Bologna, il commento di Gianni Alemanno sulle parole di De Angelis: “Desecretare tutti gli atti, i segreti di Stato che ancora gravano su quel periodo. In quelle sentenze, che sono ...