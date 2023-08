Il clamoroso tradimento dell' ufficiale russo | il video spiazza Mosca

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Unapparso sul web mostra uncatturato dagli ucraini che illustra su una mappa le posizioni dei soldati dipresenti sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Secondo il canale TelegramGrey Zone, si dovrebbe trattare proprio del maggiore Tomov, comandante del battaglione1822, che era scomparso qualche giorno fa, probabilmente catturato durante un raide forze speciali'Ucraina che ha colto di sorpresa le truppe di Vladimir Putin. La storia è raccontata dal sito del Kyiv Post, che spiega come le immagini delnon siano state verificate in maniera indipendente. Secondo il think tank americano Institute for the study of war, gli ucraini hanno condotto l'otto agosto un raid sulla ...