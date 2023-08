Il cardinale Parolin vince il premio di consolazione e vola in Angola

(Di domenica 13 agosto 2023) Come è noto il Segretario di Stato Pietroè da mesi “vacante” nel senso che il potente capo della Cei (Comitato episcopale italiano), Matteo Zuppi gli ha sostanzialmente buggerato il posto grazie a Papa Francesco. In effetti è da inizio anno che Zuppi si è preso il ruolo che aspetta formalmente ae sta conducendo lui la politica estera del Vaticano, soprattutto per quanto riguarda la gestione della guerra tra Ucraina e Russia Segui su affaritaliani.it

vince un premio di consolazione e vola in Angola. Il cardinale esautorato del tutto dopo l'asse Vaticano - Governo Come è noto il Segretario di Stato Pietro Parolin è da mesi 'vacante' nel senso che il potente capo della Cei (Comitato episcopale italiano), Matteo Zuppi gli ha sostanzialmente buggerato il posto grazie a Papa Francesco. Lo ha affermato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, presiedendo in Angola il rito dell'ordinazione episcopale di mons. Germano Penemote, primo sacerdote angolano che diventa nunzio. Le forze politiche e i cittadini dell'Ecuador si uniscano "in uno sforzo comune per la pace". Lo chiede Papa Francesco in un telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato all'arcivescovo di Quito, mons. Alfredo José Espinoza Mateus. Francesco esprime la sua tristezza per l'uccisione del candidato alla presidenza.

