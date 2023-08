... siano esse piene oppure del drammama tutto ciò non è altro il risultato degli inascoltati ... quando generalmente le presenze in carcere diminuiscono leggermente, il numero dei detenuti14 ...... lo stato dei detenuti italiani trae sovraffollamento Quanto successo a Torino, con le due ... secondo i dati di Antigone sono 15 i detenuti che si sono tolti la vitasoli mesi estivi del ...... secondo i dati dell'associazione Antigone, è del 121%,carceri di Lorusso e Cutugno di Torino, ... Nel 2022 sono stati registrati 3.761 eventi critici, di cui 4, 35 tentativi e 143 atti di ...

I suicidi nei penitenziari, quelle voci inascoltate L'Eco di Bergamo

C’era la politica, con lo scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini sui fondi per la ricostruzione post alluvione in Romagna. Ma pure la cronaca, con la visita del ministro Carlo Nordio al carcer ...Il ministro Nordio ha detto che usare le vecchie caserme oggi in disuso per creare nuovi spazi di detenzione è la soluzione migliore per ridurre il ...