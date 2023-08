I consigli su come scegliere gli integratori giusti

(Di domenica 13 agosto 2023) Con le ondate di calore che stanno attagliando ormai da settimane l’Europa e, più nello specifico, l’Italia, la prima raccomandazione degli esperti è sicuramente quella di mantenersi idratati. Spesso però bere molta acqua e seguire una dieta equilibrata con il giusto apporto di frutta e verdura non basta. Serve un aiuto in più. E questo aiuto può venire proprio daglialimentari, nostro alleati contro il caldo e il senso di stanchezza (sia fisica che mentale). Tuttavia,spiega il dottor Luca Spagnolo, farmacista e responsabile scientifico delle formulazioni e della produzione dell’azienda Officina Speziale, la famiglia degliè molto grande. Dunque è necessario fare un po’ di chiarezza. Nella definizione dal Ministero della Salute si parla di prodotti destinati ad integrare la dieta che costituiscono una ...

...di fiducia per l'acquisto è inoltre un ottimo modo per ricevere anche suggerimenti e...tradizionalmente senza salsa ma dopo una buona marinatura a base di erbe aromatiche mediterranee...del giorno 14 agosto 2023 sono dedicati ai posticipi di Liga e ai trentaduesimi di finale ... L'Atletico Madrid haobiettivo quello di iniziare la stagione meglio diandò esattamente ...... condividendo storie e scambiandosulla cura dei capi. Insomma sono luoghi in cui le ... la pagina ha pubblicato un biglietto apparso davanti a una lavanderia che -spesso accade alle ...

Come mantenere un metabolismo sano: strategie e consigli utili Microbiologia Italia

Consigli fantacalcio, Nzola Fiorentina: il bomber torna a disposizione nelle aste, scopriamo perché dobbiamo puntarci anche quest'anno ...Cosa fare in caso di colpi di calore o di freddo Come vestirsi Quali precauzioni prendere se si ha una malattia cronica Come prevenire possibili pericoli ambientali la giusta nutrizione e idratazi ...