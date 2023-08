I bimbi sopravvissuti per 40 giorni nella selva colombiana | arrestato il padre per abusi su minori

(Di domenica 13 agosto 2023) Aveva partecipato attivamente alle ricerche e commosso il mondo con il racconto delle ultime ore di vita della moglie. Ma ora pesa l'onta più grave, quella di aver abusato di due minorenni , su Manuel Ranoque ,e patrigno dei quattro fratellini indigeni scampati ad un incidente aereo in Colombia e ritrovati a giugno dopo 40trascorsigiungla amazzonica. embed post id="1712615"...

Colombia, le immagini deinella foresta - fotogallery L'ARRESTO - Sembrava un lieto fine. Invece ora Manuel Ranoque, padre naturale dei due più piccoli e adottivo dei grandi, è stato arrestato. ...Bogotà, 12 ago. - E' stato arrestato in Colombia il padre dei quattro bambini indigeniper 40 giorni nella foresta amazzonica. L'arresto è stato confermato dalla procura, senza però rendere note le accuse. L'uomo è il padre dei due più piccoli (uno e 4 anni) e patrigno ...L'incidente era avvenuto nella selva amazzonica, in Colombia. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di abusi su un minore di 14 anni e di un altro ...

Colombia, arrestato il padre dei bimbi sopravvissuti all'incidente aereo: ipotesi abusi sessuali TGCOM

Manuel Ranoque, il padre dei quattro bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla in Colombia, è stato arrestato: l’accusa è di abuso e maltrattamenti ...Afghanistan (Internazionale) Sanzioni occidentali e blocco dei conti. Secondo l’Onu, la metà della popolazione ha fame e rischia la morte per inedia. Di Emanuele Giordana ...