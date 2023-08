(Di domenica 13 agosto 2023) Un fulmine a ciel sereno. A poco meno di 2000dall'insediamento. Era il 14 maggio 2018 quando Roberto Mancini veniva annunciato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio come nuovo ct azzurro . Un raggio di sole in mezzo alla tempesta post-eliminazione dell'Italia nello spareggio-qualificazione ai Mondiali russi. L'avvio spettacolare Il miglior "antidepressivo" possibile, sin dalle prime partite,...

I 1917 giorni del Mancio Nazionale: dal trionfo a Londra al clamoroso tonfo contro la Macedonia del Nord Gazzetta del Sud

