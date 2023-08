Hollywood sciopera | l’intelligenza artificiale va fermata prima che sia tardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) E’ in California, in particolare a Los Angeles e nella Silicon Valley, che si profila il primo scontro di classe del tecnocapitalismo. I personaggi in causa sono da una parte gli studiosiani e(AI) e dall’altra i sindacati degli autori e quelli degli attori. Alla tradizionale dicotomia tra capitale e lavoro si è dunque aggiunto un nuovo personaggio, AI. L’evento è storico a prescindere dal fatto che per lavolta dal 1960, per esempio durante le lotte per l’assistenza sociale e sanitaria in California, autori ed attorino congiuntamente; ma perché lo fanno contro l’avvento di un nuovo nemico, quello digitale, che guarda caso è stato prodotto dai veterani della californiana Silicon Valley. Sebbene AI abbia fatto il suo ingresso in quasi tutti i settori ...