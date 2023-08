Highlights Getafe-Barcellona 0-0 | Liga 2023 2024 VIDEO

...30 Villarreal - Betis Telecronaca: Giorgio Basile 13 agosto 2023 21:30- Barcellona ... Con le più importanti partite della massima serie portoghese in esclusiva e glidi tutte le ......30 Villarreal - Betis Telecronaca: Giorgio Basile 13 agosto 2023 21:30- Barcellona ... Con le più importanti partite della massima serie portoghese in esclusiva e glidi tutte le ...

Live Getafe - Barcellona - La Liga: Punteggi & Highlights Calcio - 13 ... Eurosport IT

Barcelona manager Xavi Hernández spoke to the media in his pre-match press conference ahead of the team’s official season debut away to Getafe on Sunday’s La Liga opener at the Coliseum Alfonso Pérez ...European soccer is back, with the English Premier League, Spanish LaLiga, and French Ligue 1 all beginning this weekend. We also had a first look at Bayern in the German Super Cup. Here's what you ...