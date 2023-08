(Di domenica 13 agosto 2023) Annelise Cochran è sfuggita alle fiamme rifugiandosi in. A Maui le vittime adesso sono 93: è il peggior incendio degli ultimi cent’anni di Storia americana

... 11 agosto 2023,17:00 PST: l'hotel ci ha informato che gli incendi non hanno raggiunto il ... L'annuncio anni fa: L'obiettivo dello Stato delleè ottenere il 40% della produzione di energia ...E' l'orrore dell'incendio durato circa 36che ha devastato nei giorni scorsi l' isola di Maui nelle, tra i roghi più devastanti degli ultimi cento anni, mettendo a rischio l'ecosistema. In ...A preoccupare le autorità è il migliaio di dispersi in tutto il territorio e, con il passare delle, le speranze di trovare le persone vive si ...

Hawaii, ore in mare per salvarsi: «Non c’era tempo, mio padre mi ha insegnato come sopravvivere nella natura» Corriere della Sera

Il totale dei morti a causa degli incendi alle isole Hawaii ha ormai raggiunto quota 93, ma il bilancio è destinato probabilmente ad aggravarsi ulteriormente View on euronews ...Incendi sempre più sotto controllo. Per il momento il bilancio dei morti si ferma a 93 ma i danni dovuti alle fiamme sono enormi ...