Hawaii | cresce il numero delle vittime | migliaia i dispersi

(Di domenica 13 agosto 2023), ilcontinua are sempre di più: sonoPurtroppo le notizie che arrivano direttamente dalla famosa isola americana non sono affattomigliori. Secondo quanto riportato sia da media che quotidiani locali pare che il, con il passareore, stia aumentando sempre di più. Le ultime informazioni parlano di almeno 80 persone che hanno perso la vita. La conferma arriva direttamente dalle autorità locali. A quanto pare, però, l’isola hawaiana è stata colpita da un nuovo incendio: subito è scattata l’evacuazione per Kaanapali, nella zona Ovest. Incendi che si sono verificati anche a Nord di Lahaina, uno dei ...

Sono almeno 80 i morti mentre il dubbio se si sia fatto tutto il possibile per evitare la ... Il rischio di incendio è ben noto alle Hawaii e per questo Maui è dotata di un elaborato sistema di ...

Si aggrava il bilancio degli incendi che hanno colpito l'isola di Maui . Sono almeno 80 i morti mentre cresce il dubbio se si ...Aperta un’inchiesta per mancanza di prevenzione e scarsa risposta all'emergenza. Nel mirino anche la società elettrica Hawaiian Electric ...