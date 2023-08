Harry privato del titolo reale | la reazione di Kate Middleton fa il giro del web

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 13 agosto 2023) Ha fatto ildel web ladia seguito della notizia della privazione delal principe. Cosa è successo? La Royal Family non smette di fare notizia, ed ogni membro della casapiù famosa del mondo è sempre sulle prime pagine dei giornali, ed ora ancor di più sul web., i rapporti tra cognati ormai non esistono più (Foto Ansa) Grantennistoscana.itIl mondo dei social è ormai il centro di un pianeta virtuale in cui tutto accade, ma dove più che mai si può sapere qualunque cosa accada in ogni parte del mondo. E questo include ovviamente anche Buckingham Palace, il cuore pulsante della famigliabritannica. Royal Family, la storia infinita ...