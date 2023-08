Guerra Ucraina - Russia | Mosca | Respinto attacco con drone su Belgorod

''E' fallito un altro tentativo delle truppe di Kiev di attaccare la Russia con un drone. Le difese missilistiche russe lo hanno abbattuto sopra la regione sudoccidentale di Belgorod''. Lo afferma il ...Il presentatore Golovanov sulla tv di Stato russa se la prende con il Pontefice: Il Papa va incontro a questi mostri di trans spiegandoci che sono umani, mentre i soldati russi non lo sono - - Papa ...Attacchi, difese, contrattacchi, missili, droni, schermaglie. Lainsembra andare avanti così, di giorno in giorno, senza però modifiche sostanziali negli equilibri in campo con la sensazione, quanto mai concreta, che si andrà avanti ancora per lungo ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: attaccata base russa in Crimea, vittime Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 536. Kiev ha attaccato una base russa in Crimea. La Polonia invierà anche elicotteri da combattimento, oltre a 10mila truppe aggiuntive, al confine con la Bieloru ...