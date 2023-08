Grosseto: bimba travolta in spiaggia da carretto gelati a Scarlino Firenze Post

SCARLINO (GROSSETO) – Una bambina di 2 anni e mezzo è stata investita sulle spiagge della costa maremmana dal carretto motorizzato usato per il trasporto dei gelati e delle bibite. L'incidente si è ...