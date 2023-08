(Di domenica 13 agosto 2023) Per circa un anno, il produttore taiwanesesarà in grado di fornirecon processo a 3nm esclusivamente all’azienda di Cupertino, che li userà neicomputer ma anche sull’A17 dei prossimi iPhone

Nel caso deiprodotti da TSMC , il passaggio dai 5nm deiche Apple usa in tutti i suoi SoC dal 2020 ai 3nm può garantire comunque un salto rilevante nell'efficienza energetica a parità di ...Il device arriva con unMediaTek Helio G80, con una batteria da 7.100 mAh con Quick Charge a ...all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad ......scatenatosi in Curva - 7 per effetto di un contatto tra altri due piloti del team di patron. ... Le prime fasi di gara hanno visto Devlin DeFrancesco guidare il gruppoad una staccata da ...

Grazie ai chip di TSMC, i nuovi Mac di Apple saranno i più potenti di sempre la Repubblica

A quanto si apprende in rete, scopriamo che Apple sta sviluppando i nuovi processori di punta per i futuri computer dell’azienda. Ad oggi, la compagnia sta lavorando al SoC Apple Silicon M3 Max di nuo ...Per circa un anno, il produttore taiwanese TSMC sarà in grado di fornire chip con processo a 3nm esclusivamente all’azienda di Cupertino, che li ...