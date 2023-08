(Di domenica 13 agosto 2023) Per circa un anno, il produttore taiwanesesarà in grado di fornirecon processo a 3nm esclusivamente all’azienda di Cupertino, che li userà neicomputer ma anche sull’A17 dei prossimi iPhone

Ciò sarà possibilead una partnership tra Huawei e OPPO lanciata a dicembre 2022, i cui ... Resta ovviamente da verificare se questisaranno paragonabili a quelli di Qualcomm in termini di ...I prossimi Mac saranno i computer Apple più potenti di sempre. Merito dei nuovi processori M3, che l'azienda di Cupertino sta già testando e preparando per il lancio in autunno. Secondo le ...

Grazie ai chip di TSMC, i nuovi Mac di Apple saranno i più potenti di sempre la Repubblica

Per circa un anno, il produttore taiwanese TSMC sarà in grado di fornire chip con processo a 3nm esclusivamente all'azienda di Cupertino, che li ...