GP Monza | Formula 1 | in agguato un flop già annunciato?

(Di domenica 13 agosto 2023) Il Mondiale 2023 di F1 continua con il suo incedere e attende di ripresentarsi, puntualmente, in terra lombarda per una delle tappe che è considerata, ormai, abitudinaria per il Circus. Il GPdi1 andrà in scena nel weekend tra giorno 1 e 3 settembre 2023, ma una piccola (importante) ombra potrebbe calare sull’appuntamento: Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, si è detto preoccupato dalla vendita, che procede davvero a rilento, dei biglietti per gli eventi che si susseguiranno in quella tre giorni. GP1: le parole di Angelo Sticchi Damiani “A luglio ci aspettavamo una risposta migliore sulla vendita dei biglietti – le dichiarazioni di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ai microfoni de Il Giorno -. Anche se, il podio della Ferrari con Leclerc, ci dà qualche speranza. Anche ...

... cerca 1.200 persone per lavorare ain occasione di un 'importante evento automobilistico che si terrà dall'1 al 3 settembre'. Si parla ovviamente del Gran Premio diuno in programma ...Il, inoltre, avrà il 10% in caso di futura rivendita. Nella giornata di oggi previsti nuovi ... anche se non c'è ancora intesa con i parigini sulladell'operazione. De Ketelaere (Milan) ......prolunga il proprio contratto col(che dovrà versare nelle casse del Corinthians il 40%, club dal quale i brianzoli avevano acquistato il laterale mancino) e passa all'Inter con ladel ...

Formula 1, addio GP di Monza dopo il 2025 Mi-Tomorrow

Il difensore e centrocampista del Monza passa a Milano, manca solo l'ufficialità. È stato tra i protagonisti della vittoria della Serie B e del primo anno in A.Le probabili formazioni di Monza-Reggiana, gara in programma all'U-Power Stadium alle ore 21.15, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia: Monza.