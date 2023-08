Gli squali bianchi non sono così solitari come si pensava

Rock e simpatia toscana, tirate esistenziali e cantilene dissacranti, perfino canotti egonfiabili per improvvisati giochi senza frontiere in platea: è ricco e vario lo show con cuiZen ...... anche, dagli attriti e dalla forte competizione fraattori principali . Robert Shaw in ...set ma è pur vero che l'accesa rivalità giovò alla riuscita delle rispettive interpretazioni i tre...Ed è da qui, da questo minuscolo punto sulla carta geografica italiana, che parte una nuova missione: salvaredall'estinzione. Proteggendoli dai danni della pesca e del cosiddetto "ghost ...

Se gli squali della Florida sono più aggressivi la colpa è dalla cocaina PetMe

Steven Spielberg racconta come ha scoperto il libro da cui avrebbe realizzato Lo Squalo e come questo gli ricordasse il suo primo film.Vi sveliamo alcune interessanti curiosità su Lo squalo, il film thriller del 1975 che lanciò Steven Spielberg nell'olimpo del cinema internazionale ...