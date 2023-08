Giustizia | Renzi | ' a chi mi attacca come il Fatto rispondo utilizzando diritto e non giustizialismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Questa è la prima pagina de 'IlQuotidiano' di oggi. L'ennesima contro di me, il trionfo dellismo e dell'aggressione ad personam. Perché? Chi ha letto Il Mostro conosce la storia. Io sono stato oggetto di numerose indagini che si sono rivelate un flop ma anziché urlare o gridare al complotto mi sono difeso seguendo la Costituzione e le leggi. Dopo avermi 'mostrificato' agli occhi dell'opinione pubblica in tanti volevano farmi fuori politicamente usando indagini farlocche. IlQuotidiano è da anni in prima linea su questa posizione. Io non ho reagito strepitando ma hotutto quello che la legge permette di fare: appelli, ricorsi, difese processuali". Lo scrive sui social Matteo, leader di Italia viva, riprendendo la prima pagina odierna de Il ...