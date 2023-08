Giustizia | avviata azione disciplinare sui pm di Firenze Renzi | “Vedremo se il Csm dirà che chi sbaglia paga”

(Di domenica 13 agosto 2023) Il ministro della, Carlo Nordio, ha deciso di avviare un'nei confronti dei pm diche indagano sulla FondOpen. Il leader di Italia Viva, in un'intervista a Il Giornale, ha commentato: "Ora vediamo se il Csm finalmente sancirà che chi, anziché far prevalere la difesa corporativa"

... leader di Italia viva, riprendendo la prima pagina odierna de Il Fatto Quotidiano dal titolo 'Chi tocca Renzi muore', in riferimento all'indaginedal ministro della, Carlo Nordio, ...... ma lasembra non esserlo anche se la legge e le sentenze vanno sempre rispettate', ... oltre a ricordare che per i medesimi reati è stato assolto nell'inchiestaper la costruzione del ...... cosa cambia da oggi Dall'inizio di marzo entrano in vigore le nuove norme che regolano la separazione e il divorzio, introdotte con la riformadall'ex ministro della: ecco tutti i ...

Giustizia: Renzi, 'a chi mi attacca come il Fatto rispondo utilizzando diritto e non giustizialismo' La Gazzetta del Mezzogiorno

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha deciso di avviare un’azione disciplinare nei confronti dei pm di Firenze che indagano sulla Fondazione Open. Il leader di Italia Viva, in ...“Chi tocca Renzi muore“. E’ la prima pagina-propaganda de “Il Fatto Quotidiano” diretto da Marco Travaglio che commenta così ...