Giubileo | a Roma una rivoluzione della segnaletica stradale e turistica

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 13 agosto 2023)– La Capitale con i 129.000 ettari di superficie del suo territorio e i 5.500 Km di lunghezza delle sue strade, rappresenta un insieme vastissimo in cui, per pedoni, ciclisti e automobilisti, è problematico e complesso muoversi ed orientarsi.Lae di orientamento che nel corso degli anni vi è stata installata, spesso in maniera disomogenea e disordinata sia per tipologia che per dislocazione, è frequentemente fonte di equivoco, specie con riferimento a specifici itinerari e toponimi. E questi errori logistici non ci potranno essere in vista del, in cui asono attesi circa 32 milioni di fedeli (cifra al ribasso). E’ per questo che Palazzo Chigi ha inserito, all’interno del Decreto, interventi a favore...