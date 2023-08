Ghirelli | «Il calcio italiano è ancorato al passato O si cambia o entro 10 anni sarà uno sport per anziani» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 agosto 2023) Il Corriere della Sera intervista l’ex presidente della Lega Pro, Francesco. Ha rassegnato le dimissioni il 22 dicembre: è la sua prima intervista da allora.parla della crisi del. «Siamo stati il campionato più bello del mondo, condizionato da un tarlo: si reggeva sulle plusvalenze. Non abbiamo volutore, né riformare, così i nodi sono venuti al pettine. E abbiamo chiuso gli occhi. Ogni stagione perdiamo un miliardo e 300 milioni di euro, la Nazionale non è andata agli ultimi due Mondiali, i giovani calciatori sono sempre meno, le struttureive carenti, gli stadi obsoleti. Devo continuare?».continua: «Ho dovuto fare “il matto” per convincere che bisognava muoversi per attenuare gli effetti negativi. Sui diritti ...