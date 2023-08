Ghirelli | Il calcio italiano è ancorato al passato O si cambia o entro 10 anni sarà uno sport per anziani  

(Di domenica 13 agosto 2023) Ora leggo solo critiche verso questa nuova realtà. Invece, potremmo governare la transizione se usassimo curiosità e guardassimo avanti. Ma per farlo dobbiamo abbandonare toni di superiorità e ...

Qual è il futuro del: " O lo cambiamo o entro dieci anni la sua sorte sarà segnata e diventerà sport residuale, per anziani. Svelo un piccolo segreto: il giorno dopo Italia - ......sportiva di Chieti nel 2009 sia quello intitolato ad Antonionel 2014. E' stato vice direttore e opinionista di Sky Sport e dal 2020 è presidente della fondazione Museo deldi ...Chi ama il, odia la violenza sulle donne e chi la copre". La medesima indignazione che fu ... Sulla vicenda si era espresso anche l'allora presidente della Lega Pro, Francesco: "La ...

Francesco Ghirelli: «Il calcio tra dieci anni sarà solo per anziani, il tennis lo ha superato» Corriere della Sera

Ghirelli politico, imprenditore, per anni presidente della Lega Pro: «Volevo fermarmi a riflettere, ma riparto in D dall’Aquila, mi hanno convinto dicendomi: dopo il terremoto vogliamo risorgere anche ...Il diesse Ghirelli del Calcio a cinque Forlì non si ferma e definisce l’acquisto a titolo definitivo del laterale Moreno Meleleo, svincolatosi dal Futsal Bellaria, regalando a mister Vespignani un’alt ...