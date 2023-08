GdS – Mourinho su Marcos Leonardo | Gazzetta it

Leggi su justcalcio

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-11 08:16:20 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: L’attaccante ha rifiutato il raddoppio dello stipendio e ad Aguirre ha detto che senza cessione è pronto a non giocare più con i bianconeri Andrea Pugliese 11 agosto – ROMA La Roma ci aveva sperato, stavolta era convinta di aver fatto davvero la mossa giusta. Perché Tiago Pinto aveva fatto in extremis un’offerta a Lucas Beltran più alta di quella della Fiorentina e pensava di poter andare a dama. Ed invece il Vichingo del River Plate ha mantenuto la parola data alla Fiorentina. Ed allora da oggi a Trigoria riprenderà il pressing su, anche se poi di fatto la Roma quella preda non l’ha mai mollata. la situazione — Anche ieri il centravanti del Santos non si è allenato, cosa che succede oramai puntualmente da inizio settimana. Il ...